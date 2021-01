Čtyři expedice se pokoušejí zdolat zimní K2, poslední výzvu osmitisícovek

„Potřebujeme dobrou předpověď, podrobná být nemusí. Potřebujeme vědět, že v určitém období nebude sněžit a že v den, kdy my míříme k vrcholu, nebude foukat a po sněžení. Nahoře je totiž třeba specialita, takzvaný jet stream, což je vítr neuvěřitelné síly, který má ve výšce mezi osmi až deseti tisíci metry rychlost 100 až 700 kilometrů za hodinu. V okamžiku, kdy je nahoře takový vítr, člověk tam samozřejmě být nemůže, protože je bez šancí na přežití,“ popisoval svůj letní výstup na K2 v roce 2014 český horolezec Radek Jaroš.

Tradičním strašákem je kromě podmínek také samotná horolezecká obtížnost hory – obzvlášť komplikovanou partií je Bottleneck, kuloár vedoucí na vrchol, který má v nejprudších partiích sklon k šedesáti stupňům a nutí lezce projít přes tvrdý led nebo seraky, velké bloky ledu a sněhu o velikosti auta, které se mohou z ledovce snadno uvolnit, sesunout a lezce smést.

Nad osmi tisíci metry pak horolezci vstupují do zóny smrti, kde je hladina kyslíku tak nízká, že lidské tělo postupně přestává fungovat, člověk by tu neměl pobývat déle než 24 hodin. „Na jakékoliv hoře v osmi tisících už bojujete o život. Ještě fakt, že je to K2 a je zima… Lapám po dechu, jen na to pomyslím. Snadno bychom mohli být svědky několika úmrtí,“ komentoval letošní pokus Kenton Cool, britský horolezec, který čtrnáctkrát stanul na vrcholu Everestu.