Kolouchová zdolala jako první Češka K2. Film o ní míří do kin

Na K2 vylezla Klára Kolouchová napotřetí – jako první Češka a teprve dvacátá žena na světě. Počáteční neúspěchy ji prý motivovaly. K2 si údajně zvolila proto, že ji okouzlila: „Ten plán nebyl odškrtávat ty nejvyšší hory. Spíš ta volba byla, že je K2 nádherný, ikonický kopec.“

Film podle režisérky zobrazuje Kláru Kolouchovou jako matku i jako horolezkyni. Je také ukázkou její vůle. „Sleduju Kláru nějakou dobu předtím, než tam odjede, sleduju tréninky, sleduju její rodinu, jak se vyrovnává s tím, že na takhle dlouho opouští svoje děti kvůli velmi riskantnímu koníčku, jak se s tím vyrovnává,“ doplnila v pořadu Události, komentáře.

„Pak už sleduju samotný příběh zdolání hory, kde ta rodina se neustále odráží. Je to prostě záznam ženy, první Češky, která prostě si jde za svým cílem, hodně tomu obětuje, hodně na tom pracuje a má snahu splnit si svůj sen, i když to není úplně jednoduché.“

„Vždycky si říkám, že se mi daří na expedici vytěsnit z hlavy, že mám rodinu,“ konstatovala Kolouchová v pořadu Studio 6. „Ale samozřejmě v těch vyhrocených momentech ty emoce jednou naplno a člověk přestává být racionální a city se tam derou,“ doplnila. Prioritou jsou pro ni prý právě šťastné návraty k rodině.

„Víc osobních prožitků a pocitů, než by možná zaznamenal muž“

Klára Kolouchová o filmu tvrdí, že obsahuje spoustu ženských elementů, které by muž-režisér nebyl schopný zachytit. „Když jsem se koukala na horolezecké filmy, kde jsou muži, tak samozřejmě se v nich řeší něco úplně jiného. Řeší se výkon, řeší se techniky zdolání hory, řeší se hora samotná, protože zrovna K2 je technicky hodně náročná,“ konstatovala režisérka Počtová. „Myslím si, že je tam víc osobních prožitků a víc pocitů hlavní hrdinky, než by možná zaznamenal muž, ale nechci jim křivdit.“

Ve filmu je zachycen i okamžik, kdy Kolouchová váhala, jestli svou cestu na vrchol nevzdat. I s tímto možným scénářem režisérka počítala. „Věděla jsem, že jsou tři varianty. Buď to vyleze, nebo to nevyleze, anebo tam zůstane,“ konstatovala Počtová s tím, že poslední z variant si nepřipouštěla.

„Bylo to jedno z nejtěžších rozhodování,“ uvedla Kolouchová v pořadu Studio 6. V rozhodnutí pokračovat v cestě jí pomohla právě i přítomnost štábu. „Myslím, že to bylo ve správný moment, že tam byla Jana Počtová a kamera a měla možnost to zachytit. A možná to ukáže divákům, že je dobré mít ve správný moment ty správné lidi. To je to krásný Zátopkovo: ‚Když nemůžeš, tak přidej'. A je krásné, kolik toho ze sebe člověk dokáže vyškrábnout.“