O podezřelém z exploze v Nashvillu už se ví o trochu víc. Před činem daroval auto a dům

Třiašedesátiletý Warner nedávno daroval své auto a obdarovanému sdělil, že má rakovinu. Zda se opravdu potýkal s tímto onemocněním, zatím úřady nezjistily. Měsíc před explozí přepsal svůj dům na předměstí Nashvillu na ženu z Los Angeles a podle bankovních záznamů za to neobdržel žádné peníze. Svému zaměstnavateli IT poradce oznámil, že půjde do důchodu.

Vyšetřovatelé již dříve sdělili, že DNA nalezená na místě činu odpovídá vzorkům DNA odebraným v domově podezřelého. Při kontrole bankovního účtu podezřelého také nalezli položky, které mohou sloužit k výrobě výbušniny.