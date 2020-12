„Vánoční zázrak,“ píše The Guardian. Americký veterán po 76 letech vypátral zachráněné děti

Šestadevadesátiletý Američan Martin Adler bojoval za druhé světové války se svou jednotkou na italské frontě a nyní se po sedmi desítkách let rozhodl najít tři malé děti, které v roce 1944 při osvobozování horské vesnice omylem málem zastřelil. Díky výzvě na sociálních sítích a pomoci italského historika se mu to nakonec podařilo a se sourozenci si popovídal prostřednictvím videokonference. Šťastný konec pátrání lze považovat za „vánoční zázrak,“ napsal list The Guardian.