Do plotu sídla německé kancléřky Merkelové narazilo auto. Policie šetří, zda úmyslně

Do vjezdové brány k sídlu kancléřky Angely Merkelové ve středu dopoledne narazilo vozidlo. Berlínská policie oznámila, že vyšetřuje, zda řidič najel do plotu úmyslně. Další informace neuvedla. Policie auto prohledala, přítomni jsou i zdravotníci a hasiči. O tom, že by někdo utrpěl zranění, však policie neinformovala.