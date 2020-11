Erdoganův zeť opustil vládu. Dlouho přitom platil za budoucího lídra země

Rezignace ministra financí, který byl jedním z nejmocnějších mužů v zemi, je v Turecku hlavní událostí, přestože ji provládní média většinou ignorovala. Dlouho nereagovala ani samotná vláda. Jedinou zmínkou byl vzkaz Berata Albayraka zveřejněný na Instagramu: „Rozhodl jsem se, že vzhledem k zdravotním problémům už nemohu pokračovat ve funkci ministra, kterou jsem zastával téměř pět let.“

„Žádost o rezignaci byla po posouzení prezidentem přijata,“ sdělil v pondělí Erdoganův úřad. Prezident uvedl, že obdivuje úspěchy, kterých Albayrak za dva roky ve funkci dosáhl. Do čela resortu byl jmenován bývalý ministr dopravy Lütfi Elvan.

Vzestup byznysmena Albayraka do nejvyšších mocenských pater symbolicky stvrdila v roce 2004 jeho svatba s dcerou tehdejšího premiéra Erdogana. Devět let poté vedl Albayrak ministerstvo energetiky a v roce 2018 stanul v čele resortu financí. V té době už ale Turecko mířilo do recese.

Erdoganův zeť se snažil využít kontaktů na Trumpova zetě

Jméno Albayrak je spojované s kauzou státní banky Halkbank, kterou američtí žalobci podezírají z obcházení sankcí proti Íránu. Podle svědků se tak dělo s vědomím právě Albayraka a prezidenta Erdogana. Oba obvinění odmítají.

Turecký prezident dlouhodobě usiluje o zastavení vyšetřování Halkbank a podle řady pozorovatelů byl jeho spojkou ve Washingtonu právě Albayrak, skrze svou známost s Ivankou Trumpovou a jejím manželem Jaredem Kushnerem.