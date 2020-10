Trump dokončil léčbu, prohlásil jeho lékař. Na sobotu už prezident plánuje mítink

Americký prezident Donald Trump dokončil léčbu koronavirové nákazy, jeho stav je od pondělního návratu do Bílého domu stabilní a v sobotu se bude moci vrátit k plnění svých veřejných povinností. Oznámil to prezidentův lékař Sean Conley. Šéf Bílého domu později v rozhovoru se zpravodajskou televizí Fox News řekl, že by se v sobotu mohl zúčastnit mítinku, a to pravděpodobně na Floridě.