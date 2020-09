Dán Madsen se při rozhovoru přiznal k vraždě švédské novinářky v ponorce

Přiznání zaznělo v jednom z telefonátů Madsena s novinářem společnosti Discovery Kristianem Linnemannem při přípravě dokumentárního seriálu Tajné nahrávky, který mohou diváci od středy každý týden sledovat na streamu.

„Je to moje vina, že zemřela. A je to moje vina, protože jsem spáchal ten zločin. Je to všechno moje vina,“ řekl údajně Madsen novináři Linnemannovi v telefonátu z vězení. Uvedl rovněž, že z plavby si pamatuje každou milisekundu.