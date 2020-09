Maas zvyšuje tlak na Moskvu, objasnění kauzy Navalnyj žádá během několika dní

Navalnyj, který leží na berlínské klinice Charité, byl na konci srpna podle německých expertů otráven nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Tu vyvíjel někdejší Sovětský svaz.

„Doufám, že nás Rusové nepřinutí změnit náš postoj k Nord Streamu 2,“ řekl Maas německému listu. Dosud se spolková vláda vyhýbala spojování případu Navalnyj a německo-ruského plynárenského projektu, ale někteří politici vyzvali k zatavení projektu.

Německý sociálnědemokratický politik však také zdůraznil, že zastavení výstavby téměř hotového plynovodu by poškodilo německé a evropské firmy. „Ten, kdo to požaduje, si musí být vědom důsledků. Na Nord Streamu 2 se podílí více než 100 firem z 12 evropských zemí, zhruba polovina z Německa,“ řekl šéf německé diplomacie. Podle něj by nebylo přiměřené debatu zužovat jen na Nord Stream 2.

„Pokud v příštích dnech ruská strana nepřispěje k objasnění, budeme se muset se svými partnery poradit o odpovědi,“ zdůraznil Maas. „Pokud přemýšlíme o sankcích, měly by působit co nejcíleněji,“ dodal Maas.

„Mnoho indicií“ o zapojení Ruska

Rusko odmítá, že by mělo na otrávení 44letého opozičníka jakýkoli podíl, podle Maase tomu ale nasvědčuje „mnoho indicií“. Připomněl, že nervový jed novičok byl v minulosti v držení ruských oficiálních míst a má k němu přístup jen velmi malá skupina lidí.

„A tento jed použily státní instituce už při útoku na bývalého agenta Sergeje Skripala. Pokud se ruská strana nebude podílet na objasnění zločinu spáchaném na panu Navalném, byla by to další indicie pro účast státu na činu. Pokud zůstane u zastírání a zamlžování, musíme vycházet z toho, že Rusko něco zatajuje,“ řekl Maas.

Německý politik v rozhovoru také řekl, že by Navalného v nemocnici rád navštívil, pokud to umožní zdravotní stav pacienta.