Postřelený Jacob Blake z Kenoshi stanul před soudem kvůli obvinění ze sexuálního napadení

Podle trestního oznámení, ke kterému získala přístup zpravodajská stanice CNN, Blake 3. května nelegálně vstoupil do domu, kde znásilnil ženu v její ložnici a následně z místa odjel jejím autem. Žena policii řekla, že ji Blake v uplynulých osmi letech několikrát sexuálně napadl. Po posledním znásilnění jí prý vzal klíče od auta a debetní kartu. Podle BBC se obvinění zakládá na výpovědích Blakeovy expřítelkyně.

Policista Blakea střelil sedmkrát do zad při zatýkání, a to když se muž pokusil dostat do auta, kde seděly jeho tři děti. Policie v Kenoshi uvedla, že Blake u sebe měl nůž. Podle vyšetřovatelů se nůž později našel na podlaze jeho auta. Podle ABC News policie na místo přijela kvůli ohlášenému domácímu násilí.

Generální prokurátor Wisconsinu Josh Kaul uvedl, že policisté byli na místo vysláni poté, co žena oznámila, že „její přítel je na místě, ačkoliv na pozemku nemá co dělat“. Policisté se Blakea pokusili zatknout a použili přitom nejprve taser, píše BBC.