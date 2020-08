V některých oblastech USA začíná školní rok. Kantoři chtějí žáky učit venku nebo digitálně

Federální vláda pošle do škol až 125 milionů dýchacích masek, je rovněž připravena vysílat týmy expertů, které studentům zajistí bezpečný návrat domů. Velká část škol ale začátek výuky ve vnitřních prostorách odkládá, některé z nich hodlají učit venku nebo on-line.



Žáci na mnoha místech USA byli v lavicích naposledy v březnu. Město Washington rozhodlo, že veřejné školy nechá uzavřené minimálně do listopadu. Sousední okres Montgomery v Marylandu až do ledna.

Trump kritizuje školství

Někde ale samospráva ustoupila tlaku rodičů a v rozporu s původním plánem povolila otevření soukromých škol. Nejednotný postup a uzavřené školy kritizuje americký prezident Donald Trump, podle něho jsou za zdravotními rozhodnutími politické důvody.

„Mám pocit, že čtvrtého listopadu někdo oznámí, že školy jsou otevřené, země je otevřená, všechno je otevřené,“ uvedl Trump. Na mnoha místech ve Spojených státech zůstávají zavřená také divadla, kina i koncertní sály.