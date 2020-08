Vše pro turisty, nebo ochrana přírody především? Slovensko řeší, co dál s Tatrami

S návrhem změn územního plánu přišla na jaře obec Štrba, pod kterou osada Štrbské Pleso spadá. „Počítal s tím, že by v budoucnu mohlo v lokalitě Štrbského Plesa dojít k další výstavbě, že by tam mohl třeba vzniknout pětisetmístný parkovací dům v lokalitě vzácného rašeliniště, lanovka napříč vzácnou osadou od stanice elektrické železnice až do areálu FIS ke skokanským můstkům či sjezdovka u bývalé léčebny Helios,“ přiblížil zpravodaj ČT na Slovensku Petr Obrovský.

Kvůli nesouhlasným připomínkám obec návrh zredukovala, celý proces však ještě není u konce. „Podle starosty už ale žádný ,nájezdʼ developerů nehrozí a plánují se jen stavby veřejně prospěšné, jako jsou třeba toalety nebo vodojem,“ dodává zpravodaj ČT.

Obec chce obnovit „Andělovu sjezdovku“

Už schválený územní plán z roku 2018 však počítá například s obnovou takzvané Andělovy sjezdovky, známé z filmu Anděl na horách, nebo s obnovou hotelu Detvan. Schéma původně navrhovaných změn i změn schválených v roce 2018 nabízí například web Aktuality.sk.

Aktivisté z organizace My jsme les, pod jejichž internetovou výzvu se podepsalo osmdesát tisíc lidí, požadují úplné zastavení jednání o jakýchkoliv změnách do doby, než bude hotová zonace národního parku a ke zdrženlivosti vyzývá i ministerstvo životního prostředí. Obec Štrba si ale stěžuje, že potřebuje řešit některé akutní problémy, například parkování.

V poslední době to není poprvé, kdy rozvoj Štrbského Plesa vzbudil diskuzi. U tamního jezera vyrůstá od loňského podzimu vyhlídková věž, která změní panorama místa a která také vzbudila odpor části veřejnosti.