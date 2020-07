Americká FBI zatkla partnerku Jeffreyho Epsteina. Je obviněna z podílu na sexuálních skandálech

Podle agentury Reuters od té doby Maxwellová žila v ústraní. Mluvčí FBI Marty Feely oznámil, že bývalá Epsteinova přítelkyně byla vzata do vazby kolem 08:30 místního času (14:30 SELČ). Na základě jakých obvinění se tak stalo, nebylo ihned jasné.

Rodačka z Paříže je dcerou britského politika a mediálního magnáta Roberta Maxwella. Po přesunu do New Yorku se stala Epsteinovou přítelkyní a následně s ním dlouhé roky žila. Epstein loni v srpnu spáchal sebevraždu v cele newyorského vězení, kde čekal na soudní proces po nových obviněních ze zneužívání nezletilých dívek.

Její právníci ihned vývoj nekomentovali, Maxwellová ovšem v minulosti odmítla možnost, že by se podílela na jakékoli trestné činnosti. Epsteina američtí prokurátoři vinili z toho, že mezi lety 2002 a 2005 platil za sexuální služby desítkám mladistvých dívek.

Maxwellová prý k Epsteinovi lákala oběti

Někdejší finančník byl už v roce 2008 za sexuální delikty odsouzen, avšak odpykal si pouze třináctiměsíční trest, při kterém mohl ve dne pracovat a ve věznici jen přespávat. Podle údajných Epsteinových obětí to byla Maxwellová, kdo je vtáhl do kruhu blízkých osob jejího partnera, načež dívky čelily sexuálnímu zneužívání ze strany Epsteina i jeho bohatých přátel.

V žalobě jedné z těchto žen je Maxwellová popsána jako „nejvýše postavená zaměstnankyně“ Epsteinova nelegálního obchodu se sexem. Nová žaloba proti Maxwellové má celkem šest bodů, píše Reuters. Prokuratura jí připisuje účast na kriminálním spiknutí, „nabádání mladistvé osoby k cestování kvůli zapojení do nelegálních sexuálních činů“ a také dva případy křivého svědectví.

„Epstein záměrně vyhledával nezletilé a věděl, že mnohým z jeho obětí bylo ve skutečnosti méně než 18 let, a to i proto, že nezletilé oběti mu samy o svém věku řekly,“ citovala loni agentura Reuters obvinění vztažená proti Epsteinovi. Nejmladší z dívek bylo podle prokuratury čtrnáct let.

Podle obvinění Epstein také některým zneužívaným dívkám platil za to, aby mu samy sehnaly další oběti. Finančník si do svých rezidencí na Floridě a v New Yorku zval dívky například kvůli placeným masážím, poté je ale zneužíval.