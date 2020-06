Slovenská policie zatkla čtyři lidi kvůli podezření z odposlouchávání vlády

Policie podle zdrojů Denníku N zajistila na jednotlivých serverech podezřelá zařízení, která nyní prozkoumají znalci. Pokud se podezření potvrdí, mohlo by jít o jedno z největších ohrožení kybernetické bezpečnosti na Slovensku.

„Vyšetřovatelé se domnívají, že sledované mohly být nejen všechny vládní e-maily, ale i telefonické hovory,“ napsal deník. „Jde například o veškerou komunikaci slovenské prokuratury, což by znamenalo vážné bezpečnostní riziko.“

Podle ředitele SIS nemusela mít elitní policejní jednotka před razií v případu dostatek informací. Odmítl také, že by šlo o boj mezi bezpečnostními složkami státu. „Předpokládám, že existoval souhlas státních orgánů k instalaci (zařízení) za jistým účelem. Pokud se ukáže, že plnila úkol, k ničemu špatnému nedošlo. Pokud se zjistí, že ta zařízení byla využívána k něčemu jinému, například k analýze obsahu přenášených dat, tak v tom případě by mohlo jít o nezákonně (využívání) informačně-technických prostředků,“ řekl Pčolinský.

Dodal, že si nedokáže představit, že by někdo ze zahraničí dokázal zmíněná zařízení instalovat v budově úřadu vlády. Popřel, že by SIS byla zapojena do instalace zařízení.

Podle premiéra může být ohrožena pověst státu

Slovenští politici vybídli vyčkat na výsledky vyšetřování. Pokud by se ale potvrdily informace o „díře“ v počítačové síti, znamenalo by to podle premiéra Igora Matoviče poškození pověsti státu. Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď řekl, že vojenské zpravodajství v minulosti prověřovalo vládní síť Govnet a že síť se nepoužívá na posílání utajovaných materiálů.

Již loni za předchozí vlády vyšly najevo blíže neupřesněné informace o nedostatcích ve vládní počítačové síti. Tehdejší premiér Peter Pellegrini po bezpečnostním auditu, který provedlo vojenské zpravodajství, nařídil zabezpečení datové sítě zlepšit.

Zadrženy čtyři osoby

Policie ráno bez dalších podrobností oznámila zadržení čtyř osob. Podle serveru Aktuality.sk je mezi nimi generální ředitel Národní agentury pro síťové a elektronické služby (NASES) Peter Ďurica, vedoucí monitorovacího střediska NASES Ján Kotrady, ředitel sekce kybernetické bezpečnosti na úřadu místopředsedy vlády Ján Majtan a jedna osoba ze soukromé sféry.

Právě státní agentura NASES spravuje vládní síť Govnet. Zatímco technické vybavení sítě má na starosti stát, informační systémy dodávají soukromé firmy. Nynější vládní politici ještě z řad opozice kritizovali, že stát v minulosti vydal značnou částku na digitalizaci, která ale v praxi plně nefunguje.