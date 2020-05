Německá policie doufá, že jí k dopadení teroristů z RAF pomůže koronavirus, píše Spiegel

Podle zahraničního zpravodaje ČT Martina Jonáše věnuje německá policie pátrání po teroristech z RAF hodně času a úsilí a dlouhodobě pronásleduje trio mužů, soustředěné kolem hlavy spolku Ernsta-Volkera Stauba.

Úřady v minulosti například neváhaly navštívit více než čtyři tisíce prodejen tabáku, aby prodejce informovaly o Staubově vzhledu, když zjistily, že terorista kouří balené cigarety. Policie po členech organizace marně pátrá mnoho let, novou naději na jejich nalezení přinesla právě koronavirová krize.

Členové bývalé RAF jsou dnes už strašího věku, pětašedesátiletý Staub je údajně těžký kuřák s oslabenou imunitou. Je pravděpodobné, že by se teroristé mohli brzy dostat do jedné z německých nemocnic kvůli problémům s nákazou.

Policie varovala lékaře

„Pokud by se skutečně dostali do velkého nemocničního zařízení, šance na jejich dopadení stoupá, například kdyby použili průkaz falešného zdravotního pojištění. Německá policie zalarmovala lékaře,“ uvedl Jonáš.

Teroristická organizace Rudá armáda vznikla v roce 1968, původně jako malá skupina asi dvaceti lidí během tehdejších studentských protestů. Jejím cílem bylo bojovat proti kapitalismu, americké intervenci ve Vietnamu a zbytkům nacistického režimu, jehož bývalí členové v té době ještě zastávali vysoké funkce v německé justici nebo úřadech.

Frakce podnikla několik bombových atentátů na objekty USA nebo německé justice, zakládala požáry a také provedla několik únosů nebo vydírala německou vládu. RAF se také dopustila asi desítky vražd, které se dosud nepodařilo plně vyjasnit. Policie doufá, že pokud by se Stauba a jeho skupinu podařilo dopadnout, pomohlo by to k jejich rozuzlení.