Jihokorejské volby vyhráli vládní liberálové, pomohlo jim zvládnutí koronavirové krize

Lidé v karanténě hlasovali až po uzavření volebních místností

Korespondenčně či ve speciálně vyhrazených volebních místnostech mohlo hlasovat zhruba 2800 lidí nakažených koronavirem.

Velkou výzvou bylo zorganizovat hlasování 60 tisíc lidí, pro něž platí karanténa, protože přišli do styku s nakaženými. Přístup měli jen do předem určených volebních místností. Domovy směli opustit ve středu v 17:20 místního času a vrátit se museli do 19:00. Své hlasy tak odevzdali po 18:00 místního času, kdy se volební místnosti pro ostatní občany uzavřely. Nesměli přitom cestovat veřejnou dopravou, dovoleno měli jít pěšky nebo jet vlastním autem.