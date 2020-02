Irský premiér Leo Varadkar podal demisi

Poslanci takzvaného Dáilu, tedy dolní komory irského parlamentu, se sešli na ustavující schůzi. Podle očekávání se žádné ze tří velkých stran nepodařilo získat dostatek hlasů, aby byl její kandidát zvolen novým premiérem.

Strana Fianna Fáil, která nedávné volby se ziskem 38 mandátů těsně vyhrála, nominovala na premiéra svého předsedu Micheála Martina. Levicová nacionalistická strana Sinn Féin, která obsadila v dolní komoře parlamentu 37 křesel, navrhla jako premiérku svou předsedkyni Mary Lou McDonaldovou. Dosud vládní strana Fine Gael, která má 35 poslanců, vyslala do boje Lea Varadkara, který byl ministerským předsedou od června 2017. Nakonec neuspěl ani čtvrtý kandidát, předseda Strany zelených Eamon Ryan.

Varadkar po hlasování v parlamentu odjel do prezidentského paláce, kde do rukou prezidenta Michaela Higginse podal demisi. Už jako premiér v demisi se Varadkar vydal na cestu do Bruselu, kde ve čtvrtek začal mimořádný summit Evropské unie o rozpočtu pro období 2021-2027.