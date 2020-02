Vytiskneš a bydlíš. V Dubaji oficiálně dokončili největší 3D stavbu na světě

Tisk pomocí 3D technologie rychle proniká do všech průmyslových oblastí. Nyní ho využili i stavitelé v Dubaji. Díky speciálnímu rameni, které se dovede otočit kolem své osy a měnit výšku na základě počítačového plánu, postavili největší 3D budovu světa. Nová technologie by v budoucnu mohla podstatně zrychlit konstrukci domů. Představitelé Dubaje zároveň říkají, že do roku 2030 chtějí, aby 25 procent nových staveb bylo vytištěných 3D procesem.