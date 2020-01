První den procesu proti Trumpovi se změnil v maraton. Demokraté naráželi na zeď republikánů

„Neříkáme, že se nikdy nestalo, že by pomoc byla pozdržena, to by bylo absurdní. Ale věřím, že toto je první případ, kdy prezident Spojených států zadržel pomoc, aby donutil spojence ve válce pomoci mu podvádět ve volbách. Doufám, že je to první případ a to, čím se tu teď zabýváme, může rozhodnout, jestli to taky bude případ poslední,“ dodal Schiff.

Proč jsme vlastně tady?

Trumpova obhajoba trvá na nesmyslnosti předložených obvinění. Telefonickou komunikaci s ukrajinským prezidentem, kdy měl Trump žádat důkazy proti Bidenovi, nepovažuje za nijak skandální.

„Můžete mi říct, proč jsme tady? Kvůli nějakému telefonátu? Nebo jsme tu, protože si tu někdo přeje dostat prezidenta z jeho křesla už od chvíle, kdy ho zaujal?“ tázal se přítomných Trumpův právní zástupce Jay Sekulow.

Jednat se má šest dní v týdnu, volné budou jen neděle. Jak dlouho bude proces trvat, zatím není jasné. Nečeká se, že by byl Trump z funkce odvolán. Proces ale může ovlivnit šance na jeho listopadové znovuzvolení.