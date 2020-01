Haščák soudu řekl, že nevěděl o vraždě Kuciaka. Zveřejněná zpráva o odstranění s ní prý nesouvisela

Haščák rovněž soudu sdělil, že Kočner chtěl, aby o něm média ze skupiny Penta psala v lepším světle. Prý podnikatelovi vysvětlil, že to nemůže udělat, protože jsou nezávislá. Neměl pocit, že by Kočner vyhrožoval redaktorům za to, jak informují o jeho aktivitách.

Podle prokuratury si Kočner objednal Kuciakovu vraždu jako pomstu za to, že investigativní novinář poukazoval na jeho rozsáhlou ekonomickou trestnou činnost. Jiný ze čtyř obžalovaných v případu se minulý týden přiznal k vraždě novináře i jeho snoubenky.