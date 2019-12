Nejen v Česku. Rybova vánoční mše se stává tradicí i v Tokiu

Skupina japonských hudebníků už čtvrtý rok po sobě věnuje čas a energii tomu, aby nazkoušela koledy a Rybovu mši a navodila tak atmosféru českých Vánoc. Část z nich jsou profesionálové, část amatéři.

Spojuje je vztah k české hudbě a některé i k České republice. Například houslistka a skladatelka Čiaki Jamazaki vystudovala pražskou HAMU. „Já jsem hrála v orchestru, víc než deset let s Plzeňskou filharmonií, a kolikrát jsem to hrála tam. Je to moc hezká hudba a není to moc těžké pro housle a orchestr, tak jsem to začala organizovat.“

Náročný text Rybovy mše vánoční z 18. století je však pro Japonce výzvou. „Čtení českého textu je tak těžké a zpívání samozřejmě také. Nejtěžší jsou dlouhé a krátké vokály,“ potvrzuje dirigent Jasunori Okumura.

Sboristky, které studují střední školu, v Česku nikdy nebyly. Koledy si ale zamilovaly, přestože česky umějí jen pozvat někoho do Betléma. „Háček je nejtěžší,“ podotýká sboristka Azumi Tojoda.