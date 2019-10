„Neslučitelné s americkým snem.“ Soudce zablokoval Trumpův plán omezení zelených karet

„Pravidlo by ze dne na den vystavilo jedince ekonomické nejistotě, zdravotní nestabilitě, zamítnutí jejich cesty k občanství a potenciálnímu vyhoštění,“ napsal Daniels ve svém rozhodnutí. „Je to pravidlo, které bude trestat jedince za přijímání podpory poskytované vládou a odrazovat je od toho, aby v souladu se zákonem obdrželi dostupnou pomoc, jejímž cílem je přispět k tomu, aby se stali platnými členy společnosti,“ dodal.

Úmysl vlády povzbudit soběstačnost příchozích

Když vláda v srpnu svůj plán představila, uvedla jako její smysl „povzbuzovat soběstačnost těch, kteří chtějí přijít do USA nebo tam zůstat“. Podle ředitele imigračního úřadu Kena Cuccinelliho vláda očekává, že migranti všech příjmových kategorií se budou o sebe schopni postarat.

Média připomínají, že podle federálního zákona již nyní žadatelé o zelenou kartu musí prokázat, že nebudou pro společnost zátěží. Nová pravidla rozšiřují počet sociálních programů, které by mohly žadatele o zelenou kartu diskvalifikovat. Je mezi nimi například účast ve zdravotní péči o chudé v rámci programu Medicaid, příspěvky na bydlení a jídlo a podobně.

Aktivisté pomáhající migrantům se podle AP obávají, že nová pravidla by migranty odrazovala od toho, aby požádali o sociální pomoc. O zelenou kartu v průměru každý rok žádá 544 tisíc lidí, přičemž podle vlády by skoro 400 tisíc při zavedení chystaného režimu spadalo do problémových kategorií.

„Opatření je zásadním článkem Trumpova dlouhodobého cíle zredukovat legální imigraci a přizpůsobit ji víc lidem s profesními dovednostmi namísto rodinných příslušníků,“ poznamenává AP.