Letecké snímky odhalily zkázu na Bahamách, ostrovy hlásí další oběti hurikánu

Nemocnice ve městě Freeport skončila pod vodou. „Bylo to mnohem horší, než jsem si kdy dokázal představit. Zažil jsem hurikán Matthew, což byla opravdu silná bouře. Ale ve srovnání s Dorianem to nebylo nic,“ prohlásil jeden z obyvatel Freetownu Dert Duport.

Síla hurikánu klesla z nejvyššího pátého stupně na druhý, podle odborníků se ale Dorian stále zvětšuje – od svého středu nyní měří 100 kilometrů. Bouře se dál přesouvá k Floridě a podél pobřeží bude postupovat na sever k Georgii a Jižní Karolíně, kam by měla dorazit pozdě večer.

„Na Floridě se lidé začínají vracet do svých domovů, začínají se tu otevírat obchody. Už je jisté, že na Floridu nedorazí, je nějakých 160 kilometrů od floridského pobřeží a velmi pravděpodobně už se blíž nedostane. Zažíváme tu intenzivní deště a silnější vítr, přirovnal bych to k tropické bouři, jsou to ale jen přeháňky, jsme na kraji bouřkového systému,“ informoval z Floridy zpravodaj ČT David Miřejovský.

Pokud by hurikán zasáhl pevninu, mohl by přinést záplavy. Třeba Wilmington v Severní Karolíně přitom před rokem zasáhl hurikán Florence.

Guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster vyzval obyvatele k opatrnosti. „Je tu možnost dramatických záplav v níže položených oblastech. Hlavně v Charlestonu, kde by příliv mohl dosáhnout více než tří metrů. Obvykle to bývá o polovinu méně,“ varoval guvernér.

Letecké společnosti ve Spojených státech zrušily kvůli hurikánu už víc než 1500 letů. Provoz zastavilo několik mezinárodních letišť, včetně toho v Orlandu, které patří k nejrušnějším ve státech.