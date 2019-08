Drama v polských Tatrách. Záchranáři hledají dva jeskyňáře, chodby rozšiřují výbušninami

„Jeskyňáři za sebou zanechali vybavení předtím, než vstoupili do chodby, do níž by to nebylo v plné výbavě možné,“ sdělil agentuře PAP vedoucí týmu záchranářů Jan Krzysztof.

Muži zůstali uvězněni asi půl kilometru pod vchodem do jeskyně, když po nedávných deštích stoupla hladina vody v podzemí a odřízla jim zpáteční cestu. „Je to výjimečná situace. Takový případ se nestal 20 až 30 let,“ řekl rozhlasové stanici RMF tajemník svazu polských horolezců Marek Wierzbowski.

V kontaktu se speleology byli naposledy v sobotu jejich kamarádi, kteří šli do Velké sněžné jeskyně spolu s nimi. Čtyřem z nich se podařilo zachránit a zavolat pomoc.

Odborníci se obávají, že speleologové jsou podchlazení, i když s sebou podle kolegů měli folii chránící před ztrátou tepla. S bivakováním v jeskyni, kde se teplota pohybuje kolem čtyř stupňů Celsia, ale nepočítali.

Na záchranné akci se podílejí členové tatranské horské služby, hasiči z Krakova a také báňští a armádní experti na výbušniny používané v dolech. Kvůli obtížným podmínkám se nelze pohybovat na místě ve větších počtech. Agentura DPA píše, že do úterního poledne bylo v jeskyni sedm záchranářů, přičemž později se k nim měla připojit další skupina.

Chodby jsou široké pár desítek centimetrů

Záchranáři si v jeskyni musejí poradit s vlhkem, chladem a stísněnými prostorami; chodby se postupně zužují na 30 až 40 centimetrů. Experti se je snaží rozšířit za pomoci takzvaných mikrovýbuchů, a to i kvůli předpokladu, že zesláblé speleology bude nutné vynést z jeskyně na nosítkách.

Délka chodeb ve Velké sněžné jeskyni, která se nachází u slovenských hranic, dosahuje téměř 24 kilometrů, ne všechny jsou ale zcela prozkoumané. V nejdelší a nejhlubší tatranské jeskyni už několik speleologů zahynulo.