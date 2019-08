Tempo vymírání druhů zrychluje, podnikat jako dosud již nelze, zaznělo v Ženevě

Jedním z možných výsledků konference, o němž se diskutuje, je úplný zákaz obchodu se slonovinou. Podle šéfa japonské federace zpracovávající slonovinu by to mělo velký dopad na jih Afriky.

„Jednou z obav je to, že pokud k zákazu dojde, bude to znamenat selhání ochrany přírody. Druhým bodem je, že mnoho lidí, kteří pracují v oboru slonoviny, nebude moci pokračovat v práci, což je vážný problém,“ sdělil Go Tsurumi.

Trh se slonovinou se zejména v jižních částech kontinentu rozrůstá. Některé státy ve prospěch obchodu argumentovaly tím, že jejich populace divokých slonů je příliš velká. Jiné země požadovaly úplnou ochranu chobotnatců před mezinárodním obchodem.

Přes milion ohrožených druhů

Slon není jediným zvířetem, o němž se v Ženevě hovoří. Cílem konference je zajistit, aby světový obchod se zvířaty a rostlinami neohrozil jejich přežití.

„Podnikat tak, jak jsme byli zvyklí, už není dál možné. Hodnoticí zpráva potvrzuje, že nebezpečný úpadek přírody je nevídaný. Tempo vymírání volně žijících živočichů zrychluje, podle odborníků je ohroženo přes milion druhů,“ řekla na konferenci generální tajemnice CITES Ivonne Higuerová.