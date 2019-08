KLDR vypálila další dvě rakety, reaguje na cvičení v Jižní Koreji

V posledním případě podle jihokorejské armády zřejmě šlo o balistické rakety krátkého doletu. Vypáleny byly z východního pobřeží KLDR a po překonání zhruba 400 kilometrů dopadly do moře, napsala agentura AP.

Pchjongjang nynější raketové testy označuje za reakci na společné vojenské cvičení USA a Jižní Koreje, které se koná tento měsíc. Podle jihokorejské armády je velmi pravděpodobné, že KLDR bude v odpalování raket pokračovat, píše agentura Reuters.

Americký prezident Donald Trump uvedl, že společná cvičení s Jižní Koreou nemá rád. „Já také ta cvičení nemám rád. A víte proč? Nerad za ně platím. Měl by nám to někdo splatit, už jsem to říkal Jižní Koreji.“

Trump v pátek také zmínil, že dostal „velmi krásný“ dopis od severokorejského vůdce Kim Čong-una. Dodal, že očekává, že se s Kimem brzy sejde k dalšímu jednání o demilitarizaci Korejského poloostrova. Trump nenaznačil, kdy by se příští schůzka mohla konat. Oba státníci se od loňského roku sešli už třikrát, ale pokrok v jednání byl jen skromný.