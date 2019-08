Pentagon podporuje rychlé rozmístění raket v Asii

Na dotaz novináře, zda by Pentagon podpořil rozmístění raket v Asii, ministr odpověděl, že by to skutečně chtěl udělat. „Byl bych raději, kdyby to bylo v řádu měsíců… tyto věci ale mohou trvat déle, než čekáte,“ uvedl Esper.

Ministr neupřesnil, kde by měly být střely rozmístěny. Bude to podle něj záležet na rozhovorech se spojenci a na dalších faktorech. Esper ale zároveň poznamenal, že by Čína neměla být počínáním USA příliš překvapena vzhledem k tomu, že „80 procent jejího arzenálu tvoří systémy raket středního doletu“, a USA tak pouze chtějí mít podobné kapacity.

Dohodu INF o likvidaci raket středního a krátkého doletu uzavřely USA a Rusko v roce 1987. Smlouva výrazně omezovala jaderné arzenály obou zemí. Zakazovala výrobu, zkoušky a rozmisťování pozemních raket a střel s plochou dráhou letu s doletem od 500 do 5500 kilometrů. Omezení se týkalo rovněž odpalovacích zařízení.

USA oznámily vypovězení smlouvy s půlroční lhůtou letos v únoru. V létě dekret o odstoupení od dohody podepsal i ruský prezident Vladimir Putin. Formálně byla INF ukončena v pátek.