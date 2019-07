Část Jakarty se rychle potápí. Metropoli má zachránit obří zeď za bilion korun

Indonésie plánuje vytvořit v zálivu obří zeď, která uchrání potápějící se část Jakarty. Odborníci spočítali, že zhruba za třicet let by jedna třetina města mohla být pod hladinou moře. Někteří obyvatelé se ale bojí, že projekt za 42 miliard dolarů (963 miliard korun) je místo záchrany uvede do existenčních problémů.