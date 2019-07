Rwanda je 25 let od skončení genocidy zemí stability. Ohrozit ji může někdejší hrdina, který nakročil k autoritářství

Prezidentovi stoupenci tvrdí, že jedině on dokáže udržet zemi pohromadě a v míru. Právě on totiž co by velitel Rwandské vlastenecké fronty dokázal před 25 lety zastavit vraždění a okamžitě se stal nejvlivnější postavou místní politické scény.

Teorie o Kagameho nepostradatelnosti ovšem začínají postupně zastarávat – genocidu totiž zažila jen pětina současné rwandské populace. Víc než 40 procent Rwanďanů je mladších 15 let a dalších 20 procent má méně než 25 let.

Hrdina s autoritářskými sklony

Kagamemu jsou jeho kritiky vyčítány autoritářské sklony, porušování lidských práv, omezování nezávislých médií a potírání opozice.

Aby mohl v čele země zůstat víc než dvě funkční období, nechal v roce 2015 vypsat referendum o změně ústavy, čímž si mezi lidmi stále velmi oblíbený politik pojistil funkci teoreticky až do roku 2034. Svůj současný – už čtvrtý – prezidentský mandát získal ve volbách v roce 2017, když při účasti 98 procent voličů získal skoro 99 procent hlasů.