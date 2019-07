Prázdniny začaly, učitelé v Utahu tasí. Trénink ve střelbě je má připravit na případný útok

„To oni jsou v první linii, když se něco stane. Oni tam jsou, přímo na místě,“ vysvětluje šerif Michael Smith, proč by učitelé podle jeho názoru měli kurz absolvovat.

Cindy Bullocková stejně jako většina ze třicítky účastnících se učitelů a vychovatelů nemá se zbraněmi žádnou zkušenost. Do kurzu nastoupila, protože ji chce získat, aby v případě nutnosti dokázala ochránit žáky i sebe. „Doufám, že se nikdy nic nestane. Ale znáte to, připravujete se na nejhorší a doufáte v nejlepší,“ sdělila.

Při sledování zpráv o útocích na školách si mnozí kantoři v USA položili otázku, co by v konfrontaci se střelcem dělali oni. „Dřív by mě prostě zastřelil a dostal se k dětem. Teď ale mám v zásobě víc strategií, které mohu použít,“ myslí si Christy Beltová, která se kurzu rovněž účastní.