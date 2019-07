Gang z Polska vytvořil v Británii velkou síť moderních otroků, obětí jsou stovky

Polský gang držel ve Velké Británii v otrockých podmínkách dosud největší skupinu lidí. Jeho oběťmi se podle vyšetřovatelů stalo nejméně čtyři sta sociálně slabých osob z Polska. Soud v Birminghamu v minulých měsících v souvislosti s tímto případem, o němž mohla média zveřejnit podrobnosti teprve nyní, poslal osm členů gangu do vězení na tři až 11 let za pašování lidí, praní špinavých peněz a za to, že své oběti zneužívali k nucené práci.