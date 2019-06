Čeští lékaři pomáhají v Jordánsku. Co je pro jejich pacienty doma běžné, syrští uprchlíci považují za zázrak

Týmy českých lékařů dojíždějí už pět let do Jordánska, aby zde poskytly péči rodinám syrských uprchlíků. V rámci projektu Medevac posílá Česko do jordánské nemocnice své lékaře a platí i léčbu. Práci českých zdravotníků i příběhy jejich pacientů zaznamenal blízkovýchodní zpravodaj ČT David Borek.