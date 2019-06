V Budapešti začali vyzvedávat potopenou výletní loď, našla se přitom další čtyři těla

Agentura MTI dříve s odvoláním na inženýra Sándora Götze uvedla, že vrak lodi by se mohl rozlomit, pokud byl poškozený, a že případné rozsáhlé škody na lodi by mohly její vyzvedávání znemožnit.

Hotelová loď Viking Sigyn se s výletním plavidlem Mořská panna (Hableány) srazila na Dunaji poblíž budovy maďarského parlamentu před dvěma týdny. Na palubě menší výletní lodi bylo 35 lidí, z toho 33 jihokorejských turistů a dva maďarští členové posádky. Podle maďarských médií se Mořská panna převrátila a potopila během sedmi vteřin.

Ukrajinského kapitána lodi Viking Sigyn, kterým byl 64letý Jurij C. z Oděsy, krátce po nehodě maďarská policie zadržela a nyní je ve vazbě. Podezřelý je z ohrožení lodní dopravy, které vedlo k nehodě s větším počtem mrtvých. V případě, že by jej soud shledal vinným, hrozí mu dva roky až osm let za mřížemi. Ukrajinec odmítá, že by nehodu zavinil.

Maďarská média s odvoláním na policejní zdroje ale dříve informovala, že muž ignoroval pravidla pro provoz na řece. Údajně totiž nenavázal kontakt s kapitánem druhého plavidla, když se jej snažil předjet. Po nehodě navíc nezazněla z větší hotelové lodi siréna, která by na neštěstí upozornila, a Jurij C. neinformoval ani policii. Podle serveru index.hu policisty zavolal až deset minut po potopení Mořské panny pasažér jiné z výletních lodí.