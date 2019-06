OBRAZEM: Z džungle spojnicí New Yorku. Unikátní High Line Park není jen zarostlá železnice

video Horizont ČT24: High Line Park je už deset let znovuobjevenou spojnicí New Yorku

Místo propojovalo New York už od třicátých let. Železniční dráha ulehčovala přepravu masa nebo mléka mezi továrnami a sklady, postupně ale ztrácela své využití. Poslední vlak projel místem v roce 1980.

Klíčová dopravní tepna se poté změnila v neřízeně rostoucí džungli. Před demolicí ji zachránila až místní iniciativa. „Oba jsme si High Line zamilovali, už když jsme na to místo vzhlíželi z ulice. Ale nevěděli jsme, co se skrývá nahoře,“ prohlásil spoluzakladatel sdružení Přátelé High Line Joshua David. „Když jsem tam šel poprvé v létě 1999, viděl jsem míli a půl dlouhou plochu divoce rostoucích rostlin,“ vzpomíná Davidův společník Robert Hammond.

Park má svou divokou i klidnou stránku

Dynamická krajina podpíraná ocelovou konstrukcí se s přispěním architektů opět stala důležitou spojnicí nejlidnatějšího amerického města, místem klidu, odpočinku a setkávání.

Udržela si přitom i svůj původní ráz a divokost. „Je tady spousta turistů, kteří nechtějí vidět jenom nové věci, ale i ty staré, které ukazují opravdový New York. High Line to propojuje,“ míní obyvatelka New Yorku Ericka Colonová. Ročně park přivítá přes sedm milionů návštěvníků.