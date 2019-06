Pomoc k nehodě na Dunaji zavolal až svědek. Kapitán hotelové lodi podle médií selhal

Maďarská média s odvoláním na policejní zdroje informovala, že kapitán hotelové lodi Viking Sigyn, která na Dunaji narazila do menší vyhlídkové lodi Mořská panna a potopila ji, ignoroval pravidla pro provoz. Údajně totiž nenavázal kontakt s kapitánem druhého plavidla, když se jej snažil předjet. V pondělí by mělo znovu začít pátrání po obětech. Zapojení jsou do něj i čeští policejní potápěči, pomocí jejichž sonaru se podařilo zachytit vrak na dně řeky.