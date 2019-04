Kongres schválil ukončení americké účasti v jemenské válce. Trump návrh nejspíš vetuje

Stoupenci návrhu tvrdí, že vysláním jednotek do sektářského konfliktu porušil Bílý dům ústavní pravidlo, podle něhož má o nasazení amerických vojáků do války rozhodovat Kongres. Druhá strana však namítá, že v tomto případě není souhlas zákonodárců nutný.

Média: Kongres zřejmě Trumpovo veto nepřehlasuje

Trump již v březnu uvedl, že hodlá rezoluci vetovat. Po návrhu rušícím jeho vyhlášení výjimečného stavu na hranicích s Mexikem by to bylo v krátké době podruhé, kdy by k tomuto mimořádnému kroku sáhl. Americká média se shodují, že dvoutřetinovou většinu v obou komorách, která je potřebná k přehlasování veta, Trumpovi odpůrci zřejmě neseženou.

Saúdská Arábie stojí v čele koalice, která od roku 2015 pomáhá jemenským vládním vojskům v boji proti šíitským povstalcům podporovaným Íránem. V důsledku bojů zemřely již desetitisíce lidí a miliony trpí hladem či musely opustit svůj domov.