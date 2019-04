Téměř miliarda voličů, více než sedmnáct set stran. Parlamentní volby v Indii potrvají přes měsíc

Voleb se má zúčastnit přes sedmnáct set politických stran a víc než osm tisíc kandidátů. Zatímco ve většině zemí zaberou volby jeden nebo dva dny, ty indické potrvají od 11. dubna do 19. května a budou rozděleny do sedmi etap.

„Všechny strany by měly spolupracovat a společně vytvořit vládu, aby nedocházelo ke střetům mezi hinduisty a muslimy,“ myslí si prodavač knih Mohammad Rizwan. V zemi nyní vládne hinduistická nacionalistická Indická lidová strana (BJP) premiéra Módího. U moci by ji ale rád vystřídal opoziční Indický národní kongres (INK), který vede rodina Gándhíových.

„Bude to poprvé, co půjdu volit. Jediné, co od voleb čekám je, že vláda snad, ano používám to slovo snad, že vláda zajistí více pracovních příležitostí pro ženy,“ říká dvacetiletá prvovolička Mohiba Urújová.

Indické volby ovlivnily i virtuální svět. Facebook v zemi používá tři sta milionů uživatelů a tato sociální síť představuje klíčový nástroj v předvolebních kampaních. Společnost nedávno zrušila stovky účtů a webových stránek. „Facebook smazal 687 stránek, které založili neověření uživatelé. Šlo o falešné účty,“ uvedl ministr pro informatiku Ravi Shankar Prasad.

Jak volby dopadnou, nelze s určitostí předvídat, protože průzkumy veřejného mínění se v Indii opakovaně mýlí. Popularita současného předsedy vlády a jeho Indické lidové strany klesá, zájem voličů se ale nedaří získat ani opozičnímu Indickému národnímu kongresu a jeho spojencům. K moci se tak mohou dostat i silné regionální strany, které by utvořily širokou koalici.