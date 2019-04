Uzavření hranic USA s Mexikem by zkomplikovalo obchod za 14 bilionů korun ročně

„Mexiko musí použít své silné imigrační zákony k zastavení mnoha tisíců lidí, kteří se snaží dostat do USA. Naše detenční zařízení jsou přeplněná. Už nebudeme přijímat žádné další ilegální imigranty. Příštím krokem je uzavření hranic,“ uvedl na svém twitterovém účtu Trump.

„Nemáme peníze, ani místo na spaní. Byli jsme v ohrožení, všechno nám vzali a oni nám přesto nechtějí udělit azyl,“ řekla imigrantka z Kuby Marlene Ruizová poté, co jí na hraničním přechodu Ciudad Juarez - El Paso bránila desítka mužů, aby přešla na území Spojených států. Marlene se přidala k tisícům žadatelů o azyl ze Střední Ameriky. Úředníci ji odmítli. Kubánka si přesto chtěla vstup do USA vynutit.

Uzavření hranice by ovlivnilo životy milionů lidí. Jen přes nejrušnější hraniční přechod na západní polokouli – San Ysidro – projde denně oběma směry na 300 tisíc lidí. Jezdí do práce, do škol, na nákupy nebo k lékaři. „Nevím, proč migranti přišli. Jen nás obtěžují. Ať nás nechají pracovat a klidně žít,“ řekl obyvatel mexicko-amerického pohraničí Manuel Morales.

Hrozba neprůchodných hranic s obrovskými společenskými i ekonomickými dopady má přinutit Mexiko, aby samo začalo ilegální migraci potírat. Trump je přesvědčen, že by tímto krokem omezil zároveň imigraci i pašování drog – a proto ho velmi vážně zvažuje.

Mezi Spojenými státy a Mexikem přitom neproudí jen imigranti ve snaze o lepší podmínky k životu. Roční obchodní výměna obou zemí je v přepočtu přes 14 bilionů korun.

Na jih proudí nafta, na sever kromě migrantů i ovoce a zelenina

Uzavření přechodů by mělo dopad na ekonomiky obou zemí a zasáhlo každého jejich obyvatele. Na jih míří třeba benzin a nafta. Na sever zase kamiony vozí potraviny. Čtyřicet procent ovoce a téměř polovina zeleniny na americkém trhu má původ u pěstitelů z Mexika.

„Průmyslové přeshraniční dodávky by byly silně postiženy. Obchodníci by přišli o mnoho peněz. Pravděpodobně by se u soudů domáhali náhrady škody,“ uvedl ekonom Alejandro Sandoval.