Kalifornie zavedla moratorium na trest smrti. Neměli bychom zabíjet, jsme lepší než vrazi, říká guvernér

„Pokud je to pravda, znamená to, že když v Kalifornii vykonáme rozsudek nad 737 lidmi, popravíme zhruba třicet nevinných. Nevím jak vy, ale já bych se pod to podepsat nemohl,“ říká guvernér Newsom.

Kalifornii řídí Newsom dva měsíce, konec poprav slíbil už ve volební kampani. Z Bílého domu přesto přišel vzkaz, že guvernér voliči opovrhuje. Křivdu cítí hlavně pozůstalí po obětech.

Smrticí injekci se vyhne například Richard Allen Davis, který před 25 lety unesl dvanáctiletou dívku přímo z pokoje, kam si na noc pozvala kamarádky. Polly Klaasovou uškrtil a měl za to zemřít.

„Je to trest, který padl. Trest, který si zaslouží, stejně jako ti ostatní. Uzavřelo by to důležitou kapitolu v Pollyině příběhu. Guvernér se stará víc o vraha mé dcery než o to, aby se dočkala spravedlnosti,“ říká otec zavražděné dívky Marc Klaas.