Život v červené zóně. Dva roky po zemětřesení se ve střední Itálii zastavil čas

Marco di Pasquale společně s partnerkou pracovali v jazykové škole Dante Alighieri. „V tu středu jsme se akorát vrátili z práce domů, do Maceraty. Do Camerina je to asi padesát kilometrů. V 19:20 a 21:10 jsme ucítili velmi silné otřesy, všichni ve městě začali panikařit. Jakmile to skončilo a my jsme si uvědomili, že je po všem, začali jsme volat přátelům a kolegům do Camerina. Až v tu chvíli jsme zjistili, jak moc je katastrofa postihla a jak vážné jsou tam škody,“ vypráví. „Navíc silně pršelo, situaci pak ještě zhoršily následné otřesy v neděli.“

„My přišli jen o práci, kolegové o domovy“

V jazykové škole pracoval Marco osm let, spolu s dalšími vyučujícími tvořili semknutý, téměř rodinný kolektiv. Jen během roku 2016 hostili v Camerinu na 1500 studentů z celého světa. Během zemětřesení bylo ve škole přítomno 120 studentů, o které se učitelský sbor musel postarat.

„Všichni byli dočasně, jen na pár dní, ubytovaní v nouzově zřízených ubytovnách v halách autobusového nádraží. Pár dní trvalo, než si mohli zajít do poškozených domů pro osobní věci. Pak je civilní obrana dopravila z ohrožené oblasti a všichni odjeli a odletěli domů,“ popisuje. „Problém nastal i pro náš učitelský sbor, mnoho z mých kolegů a přátel přišlo o domovy, do budovy školy se vrátit nemohli.“