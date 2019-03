Guaidó se vrátil do Venezuely a vyzval k dalším demonstracím proti Madurovi

Madura před případným zásahem proti Guaidóovi při jeho návratu do Venezuely varovaly Spojené státy. Bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton v neděli zdůraznil, že Washington i mezinárodní společenství odpoví „jasně a důrazně“ na jakýkoli pokus zabránit Guaidóovi v bezpečném návratu do země.

Guaidó strávil víc než týden cestami po okolních zemích, ve kterých sbíral podporu jako prozatímní hlava státu. Před svým návratem vyzval stoupence opozice, aby opět vyšli do ulic demonstrovat proti Madurovu režimu. Podle internetových médií se v řadě venezuelských měst, včetně Caracasu, už lidé scházejí.

Případné zatčení Guaidóa by opozici poskytlo jasný důkaz represí Madurovy vlády proti jejím politickým protivníkům a vedlo by k ještě tvrdším sankcím ze strany Spojených států. Na druhé straně by opozice přišla o důležitou osobnost, která jí po letech vnitřní rivality přinesla jednotu.

„Po mém příletu, ať už diktátor (Maduro) podnikne cokoli, budeme pokračovat,“ vzkázal Guaidó svým přívržencům. „Pokud se režim odváží mě zatknout, bude to jedna z posledních chyb, kterých se dopustí,“ uvedl už v neděli na Twitteru.