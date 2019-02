Polský premiér zrušil cestu na setkání V4 v Jeruzalémě. Kvůli Netanjahuovu vyjádření?

O zrušení Morawieckého cesty se spekulovalo od chvíle, co byla zveřejněna zřejmě chybná interpretace Netanjahuova vyjádření během schůzky o Blízkém východu koncem týdne ve Varšavě, z níž vyznělo, že Poláci jako národ za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy.

To, že by Netanjahu polský národ obviňoval z podílu na holocaustu, ale popřela velvyslankyně Izraele ve Varšavě. Popřel to i úřad izraelského premiéra.

Předseda izraelské vlády, který se v minulých dnech ve Varšavě účastnil konference o Blízkém východě, se podle serveru Haarec vyjadřoval v souvislosti s diplomatickou krizí, kterou nedávno vyvolal polský zákon hrozící až tříletým vězením za připisování spoluviny polskému národu za nacistické zločiny.