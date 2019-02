Mayová ujistila Severní Irsko, že ho nechce úplně odříznout od Irska, ale ani od Británie

Sama Mayová se v projevu přihlásila k jednotnému Spojenému království a zdůraznila, že součástí jejího unionistického přesvědčení je i respekt k právu obyvatel Severního Irska cítit se Iry, pokud si to sami přejí.

Premiérka řekla, že je zcela oddána Velkopáteční dohodě z roku 1998, která zastavila třicet let trvající násilnosti v Severním Irsku. Poznamenala, že ačkoli násilí zcela nezmizelo, je nyní na úrovni, která byla v dobách konfliktu považována za nepředstavitelnou.

Siuace tak nyní připomíná pat. Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš uvádí, že podle některých komentátorů Mayová doufá v to, že jak se bude přibližovat termín odchodu Británie z Evropské unie, tak se pod časovým tlakem otevřou nějaké možnosti, ať už by ustoupili britští poslanci, nebo evropská sedmadvacítka.

„Zároveň premiérka Mayová musí vytvářet nějakou snahu, hledat alternativu, ale její pozice je těžká a většina různých řešení se už ozkoušela v průběhu dvou let vyjednávání, takže se v zásadě jen recyklují věci, které už dříve zazněly, s tím rozdílem, že v tuto chvíli souběžně s premiérkou ještě jedná zvláštní výbor v dolní komoře, který je složen z poslanců konzervativní strany a kteří se snaží najít nějakou shodu nad tím, co by pro ně byla přijatelná alternativa,“ uvedl Kruliš.

Ve čtvrtek čeká Mayovou také jednání v Bruselu s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem. Evropská strana podle Junckerova mluvčího od Londýna čeká objasnění dalších záměrů britské strany.