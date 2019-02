Pentagon vyšle na hranici s Mexikem 3750 vojáků

Pentagon vyslání vojáků k mexické hranici poprvé schválil loni v říjnu, ještě před volbami do Kongresu. Příznivci prezidenta Donalda Trumpa, včetně republikánských kongresmanů, tento krok ocenili.

Od posílení ostrahy hranice se do USA pokusily proniknout stovky migrantů, velká část z nich byla zadržena. Vojáci měli původně mandát do poloviny prosince, následně byl prodloužen do konce ledna. A 11. ledna rozhodl o vyslání dalších příslušníků armády úřadující ministr obrany Patrick Shanahan.