Z „ekologické sekty“ druhou nejsilnější stranou. Německým Zeleným se daří

Dva velcí rivalové německé politiky zažívají paralelní vzestup. Vedle často diskutované Alternativy pro Německo mohutně posiluje i její největší odpůrce: Zelení. Ty by aktuálně podpořila celá pětina německých voličů. Strana, která dříve koketovala s krajní levicí, je aktuálně druhou největší silou německé politiky. Pokazit by jí to mohli voliči z bývalé NDR.