Srbští politici si i přes proruské sentimenty uvědomují, že země má blíž k EU, říká balkanista

Podle průzkumu z roku 2017 si čtvrtina Srbů myslí, že země získává peníze hlavně z Ruska, ačkoliv tři čtvrtiny financí pocházejí z EU. Podle Šístka pro to existuje víc důvodů, jeden z nich nicméně spočívá v tom, že poměrně velká část srbských médií je pod přímým ruským vlivem.

„Patří ruským firmám, ruským subjektům anebo srbským politickým stranám proruské orientace. S něčím podobným EU počítat nemůže. Tento stav trvá už pár let, takže tato ruská a proruská mediální ofenziva je mnohem silnější,“ komentuje Šístek skutečnost, proč je vnímání Ruska v Srbsku v tomto ohledu lepší než vnímání EU.

Pokud by Srbsko vstoupilo do Evropské unie, nechce Šístek zatím moc spekulovat o tom, jestli by mohlo společně s Maďarskem či Itálií vytvořit alianci odpůrců protiruských sankcí.

„Srbsko patří k předním kandidátům vstupu do EU, nicméně zatím ten vstup rozhodně není na spadnutí, v příštích letech se konat nebude a EU si nejprve musí vyřešit své vlastní problémy. Takže je otázka, jaké Srbsko by za těch několik let do EU vstupovalo, zda by bylo pořád stejné, pod stejným vedením jako dnes,“ říká k tomu balkanista.

„Ale pokud se podíváme na strukturu společnosti, na nějaké současné preference, tak Srbsko je země dominantně pravoslavná s proruským sentimentem, který se asi jen tak zcela neztratí. Takže jistě by to byl nějaký potenciálně více proruský hlas uvnitř EU, ale zatím bych o tom nechtěl spekulovat,“ dodal Šístek.