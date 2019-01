Před Westminsterem se z výsledku hlasování radovali odpůrci odchodu i zastánci tvrdého brexitu

V první chvíli ale výsledek hlasování oslavovali jak odpůrci brexitu, tak stoupenci odchodu země z EU bez dohody, poznamenal na Twitteru zpravodaj ČT Bohumit Vostal.

Dave čekal na výsledek před britským parlamentem. Raduje se, že premiérka Mayová zažila porážku. @CT24zive v Londýně řekl: "Je to úplně úžasné. Byla to hrozná dohoda. Paní Mayová říkala, že pokud budeme mít špatnou dohodu, tak ji nepřijmeme. Brexit bez dohody je podle mě lepší." pic.twitter.com/3PGAED5BSW — Bohumil Vostal (@BohumilVostal) January 15, 2019

“Moje reakce? Jsem naprosto nadšená. Nebylo cesty, aby tato dohoda prošla. Neexistuje vlastně možnost, jak mít brexit jako takový. Je třeba, abychom zůstali s našimi evropskými přáteli. Je třeba zastavit brexit,” řekla @CT24zive v Londýně demonstrantka proti brexitu Catherine. pic.twitter.com/7Z6S98K3mi — Bohumil Vostal (@BohumilVostal) January 15, 2019

„Reakce před parlamentem je odrazem toho, co se děje ve sněmovně - směs odevzdanosti, odhodlání bojovat dál, zasmušilých tváří, tu a tam je vidět i jásot,“ napsal zpravodaj BBC.

Deník The Guardian naproti tomu na svůj web přidal záběry z tábora zastánců setrvání v EU, kde převládala radost. „Jásají, protože mají za to, že výsledek zvyšuje šance na zrušení brexitu, anebo alespoň jeho výrazné zmírnění. To je zřejmě přiměřené zhodnocení, avšak bylo by chybou myslet si, že toto hlasování zásadně přibližuje celou věc k rozřešení,“ komentoval videa The Guardian.