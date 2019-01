Tapiserie jako symbol anglicko-francouzských vztahů. Její první cesta za hranice povede do Británie

Tapiserie zobrazuje vítězné tažení Viléma, vévody z Normandie, proti Haroldovi, korunovanému králi Anglie. „Přináší výjimečné svědectví 11. století, protože je hodně podrobná,“ uvedla Fanny Garbeová z muzea v Bayeux. Její detaily jsou pozoruhodné, některé scény připomínají obrazy od Chagalla, další jsou pak svědectvím krutosti bojů. A překvapí i Halleyova kometa, ve středověku její zjevení chápali jako předtuchu něčeho tragického.

Tapiserie, která je na seznamu UNESCO Paměť světa, je dílem neznámého umělce. Navzdory obecnému přesvědčení nejde o tkaný koberec, ale výšivku několika barevnými nitěmi na pruzích lněného plátna.

Tapiserie se podívá do Británie

Vzácná výšivka, která má nevyčíslitelnou historickou hodnotu, téměř necestovala, a to ani v rámci Francie. V roce 1803 ji Napoleon Bonaparte vystavil v Paříži a v roce 1945 byla krátce vystavena v Louvru. Francouzský prezident Emmanuel Macron však slíbil, že Británii dílo spojené s historií obou zemí zapůjčí. „Pokud tapiserii do Velké Británie opravdu zapůjčíme, bude to až po analýze jejího stavu,“ říká Garbeová.

„Půjčka v sobě nese prvky jisté ironie. Přestože anglický král v bitvě prohrál, muzeum navštěvuje mnohem víc školních zájezdů z Velké Británie než z Francie, “ říká zpravodaj ČT Jan Šmíd. Navíc podle nových studií tapiserii nevyrobili ve Francii, ale v Anglii. A na druhé straně kanálu na osudovou bitvu nikdy nezapomněli ani vojáci, kteří ve druhé světové válce osvobodili Bayeux.

V bezprostředním okolí největšího hřbitova britských vojáků v celé Francii, který leží právě v Bayeux, lze nalézt stopy britského smyslu pro humor. „Na památníku přímo proti britskému hřbitovu je symbolický nápis psaný latinsky: My, kteří jsme byli poraženi Vilémem, jsme osvobodili jeho zemi,“ upozorňuje zpravodaj ČT Jan Šmíd.