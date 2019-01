Krejčíř tvrdí, že zaplatil synovi exprezidenta Zumy miliony za azyl

„Duduzane Zuma mi slíbil, že mi pomůže získat azylové doklady na ministerstvu vnitra. Téhož roku jsem odjel do Nkandly setkat se s Duduzaneho otcem, (tehdejším) prezidentem Jacobem Zumou. Dohodl jsem se s Duduzanem, že zaplatím pět milionů randů. Když jsem v únoru 2011 jel do Nkandly, měl jsem s sebou 2,5 milionu randů v hotovosti. Dal jsem je Duduzanemu jako zálohu. Do Nkandly jsem jel podruhé v září 2012 a měl jsem schůzku s Jacobem Zumou, který naznačil, že už pověřil Malusiho Gigabu, jenž byl ministrem vnitra, aby pro mne dokumenty připravil,“ píše Krejčíř.