Slovensko zažilo další osudový osmičkový rok, řekl Kiska. Svůj poslední projev věnoval Kuciakovi

„V roce 2018 jsme měli spolu s přáteli z České republiky důstojně oslavit nesmírný význam hodnot svobody, demokracie a respektu k lidským a občanským právům, které nám před sto lety přinesla společná Československá republika,“ prohlásil Kiska.

Lidé si rovněž měli „se zdvihnutým varovným prstem“ připomenout 70 let od nástupu totalitního režimu a zavzpomínat i na 50 let od příchodu vojsk Varšavské smlouvy do Československa či na 30 let od takzvané svíčkové manifestace.